Житель Башкирии поехал на чужом авто за выпивкой и угодил в ДТП

СЕГОДНЯ 06:49 2019-01-14T06:49:11+03:00

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Недавно в полицию обратился 57-летний житель Иглинского района. После веселого вечера со спиртными напитками мужчина не обнаружил на привычном месте свой автомобиль «Киа». Подозрения сразу пали на 33-летнего собутыльника.

Владелец авто в процессе возлияний захмелел и заснул, а приятель решил отправиться за добавкой на его «ласточке». Вот только доехать до пункта назначения пьяный мужчина не смог: он не справился с управлением и загнал авто в кювет, где и бросил. Иномарку позже нашли сотрудники ГИБДД.

- Подозреваемый признался в содеянном, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии. На него заведено дело по статье «Угон».