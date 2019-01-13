2019-01-13T18:39:28+03:00
Общество

Рейс Уфа-Москва дважды приземлялся в Екатеринбурге из-за плохой погоды

Пассажиры пока находятся в гостинице
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за неблагоприятной погоды самолет, следовавший из Москвы в Уфу дважды приземлялся в аэропорту Кольцово, что в Екатеринбурге.

Известно, что пассажиры размещены в гостинице.

- В настоящее время с ними работают представители авиаперевозчика. Вылет рейса в пункт назначения запланирован на 22:00 (20:00 мск)", - сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Отметим, что сегодня также задержали вылет самолета в Москву из столицы Башкирии, в котором должны были лететь сотрудники ФК "Уфа". Рейс сначала задержали почти на четыре часа из-за плохой погоды, а затем пассажиры сели в воздушное судно, но так и не вылетели – их попросили покинуть самолет из-за его неисправности.

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