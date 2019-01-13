2019-01-13T19:01:01+03:00
Происшествия

Таксист чудом спасся от учалинского стрелка, который убил троих человек

Злоумышленник расстрелял его машину
Эльвина АПАРИНА
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Стали известны подробности кровавой бани, которая произошла рано утром 13 января в Учалах. Напомним, что 35-летний местный житель убил троих людей – соседку, полицейского-соседа и свою супругу, а потом покончил с собой. Еще один человек, муж погибшей соседки, находится в больнице.

Чудом спасся таксист, который привез преступника рано утром домой. Злоумышленник стрелял и в него.

Мужчина рассказал, что тот по приезду сказал, что у него нет денег, сейчас он зайдет домой и вынесет их, сообщает «ГТРК – Башкортостан».

- Минут через пять выбегает жена, рука в крови, говорит мне – зачем вы его привезли, — говорит телеканалу водител. - Я не понял ничего, стал разворачиваться, увидел на крыльце мужчину с ружьем. Начал уезжать. Он выстрелил мне в колесо. А потом бежал и стрелял в мою машину. Я выскочил из машины и побежал. Куда побежал – сам не знаю, бежал по дороге. Потом вызвал полицию и позвонил в 112. Потом началось обследование всего и поиски преступника».

Сейчас расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления. Также на месте происшествия выезжал Роман Деев, министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции.

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