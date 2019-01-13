В столкновении двух иномарок в Башкирии погибла 11-летняя девочка
Смертельная авария произошла сегодня, 13 января, в Бураевском районе Башкирии около 16 часов.
На автодороге Бураево-Старобалтачево столкнулись «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 44-летний местный житель, и «Лада Веста», которой управлял 42-летний мужчина.
После столкновения иномарка загорелась. Несовместимые с жизнью травмы получила 11-летняя девочка из «Шевроле». Ее отец-водитель и 40-летняя мать получили травмы.
Из «Лады» для осмотра в больницу доставили водителя, его жену и 10-летнюю дочь. На месте происшествия работает полиция и другие службы. При каких обстоятельствах произошло ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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