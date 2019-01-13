2019-01-13T16:28:32+03:00
Общество

Лучшее место для тусовки: в Башкирии школьники оккупировали местный Сбербанк

Люди жалуются на то, что они выпивают, плюются в отделении и не дают пройти [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Жители Кумертау жалуются на местных подростков – школьники буквально захватили местное отделение Сбербанка на улице Ленина и проводят там ежедневные тусовки.

- Порою зайти туда просто невозможно – кучки молодых людей заполняют всё пространство, приходится пробираться сквозь толпу, которая не желает расступиться, - говорит горожанка.

Самое неприятное в том, что подростки разговаривают матом и плюют прямо на пол, а также распивают алкогольные напитки, сидя на подоконниках. С парнями приходят и совсем юные девочки.

- На попытки сделать замечания-сразу идёт агрессия, бесстрашно показывают не приличные жесты в ответ. Поколение таких вот детей, которых, по всей видимости не учат культуре родители, продолжают деградировать дальше, - вздыхает женщина.

Школьники в Башкирии захватили Сбербанк.

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