Лучшее место для тусовки: в Башкирии школьники оккупировали местный Сбербанк
Жители Кумертау жалуются на местных подростков – школьники буквально захватили местное отделение Сбербанка на улице Ленина и проводят там ежедневные тусовки.
- Порою зайти туда просто невозможно – кучки молодых людей заполняют всё пространство, приходится пробираться сквозь толпу, которая не желает расступиться, - говорит горожанка.
Самое неприятное в том, что подростки разговаривают матом и плюют прямо на пол, а также распивают алкогольные напитки, сидя на подоконниках. С парнями приходят и совсем юные девочки.
- На попытки сделать замечания-сразу идёт агрессия, бесстрашно показывают не приличные жесты в ответ. Поколение таких вот детей, которых, по всей видимости не учат культуре родители, продолжают деградировать дальше, - вздыхает женщина.
Школьники в Башкирии захватили Сбербанк.