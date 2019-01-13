2019-01-13T16:10:34+03:00
Происшествия

В уфимской Деме с жилой многоэтажки сходит облицовка

На место прибыла следственная комиссия по ЧС
Эльвина АПАРИНА
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В Демском районе столицы Башкирии с дома №12 по улице Дагестанской отошел облицовочный кирпич. Возмущенные и напуганные жители многоэтажки выложили фотографию с места в социальные сети.

На место прибыла следственная комиссия по ЧС, жилищная инспекция и прокуратура, из-за возможности обрушения квартир.

По приезду эксперты заключили, что опасность не грозит. Участок на всякий случай огородили на случай, если упадет кирпичный слой.

Фасад будут восстанавливать сотрудники районного ЖЭУ, а также сторонние организации.

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