В уфимской Деме с жилой многоэтажки сходит облицовка
На место прибыла следственная комиссия по ЧС
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В Демском районе столицы Башкирии с дома №12 по улице Дагестанской отошел облицовочный кирпич. Возмущенные и напуганные жители многоэтажки выложили фотографию с места в социальные сети.
На место прибыла следственная комиссия по ЧС, жилищная инспекция и прокуратура, из-за возможности обрушения квартир.
По приезду эксперты заключили, что опасность не грозит. Участок на всякий случай огородили на случай, если упадет кирпичный слой.
Фасад будут восстанавливать сотрудники районного ЖЭУ, а также сторонние организации.