2019-01-13T14:57:42+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 14 января: снова похолодает

Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Башкирии сохраняется нестабильная погода – сегодня на улице почти 0 градусов, а завтра снова резкий перепад до -20.

14 января, в регионе ожидается облачная погода. В некоторых районах выпадет небольшой снег, ожидается слабая метель. Температура воздуха ночью составит -8, -13 градусов. В отдельных районах и вовсе похолодает до -17, -20 градусов. Днем столбик термометра покажет -6, -11 градусов.

В Уфе, в свою очередь, осадков не ожидается. Утром будет облачно, а ближе к обеду покажется солнце. Днем будет -10 градусов, а ночью -14. Такой характер погоды сохранится и во вторник.

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