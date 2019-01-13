Трое детей остались без мамы: стала известна личность женщины, погибшей в ДТП в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-13T13:59:26+03:00

Дети уже знают о том, что мамы не стало

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Вчера днем, 12 января, на улице Бабушкиной в Стерлитамаке произошла смертельная авария. 30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2111 не справился с управлением и въехал в столб. Его пассажирка, 31-летняя местная жительница, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте аварии до приезда врачей. В ДТП пострадал также ее годовалый ребенок.

Она получила слишком сильные травмы

Погибшей оказалась Мария Саакян. У женщины остался супруг и трое детей. Самому младшему всего год, который сейчас находится в больнице. Двум старшим деткам уже рассказали о том, что мамы больше нет.

Прощание с Марией состоится во вторник, 15 января.

- Те, кто помнил и знал ее, те, кто хочет и может, приходите на похороны в 9:30 по улице Элеваторная 100а, 4 подъезд, - написала родственница Анна в социальных сетях.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным погибшей.