2019-01-13T09:45:59+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой двое погибли, четверо пострадали

Среди тех, кто находится в больнице, двое детей
Эльвина АПАРИНА
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В ГИБДД Башкирии рассказали подробности массовой аварии, которая произошла вчера, 12 января, в Туймазинском районе, когда на автодороге столкнулись сразу три машины.

58-летний мужчина за рулем «Лады Калины» вылетел на встречную полосу и въехал в «Хендай Солярис», которым управлял 40-летний местный житель. После чего иномарку на полном ходу «догнал» 29-летний местный житель на «Тойоте Королле».

Куски металла, все, что осталось от автомобилей, были раскиданы по всей дороге.

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В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 57-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. Также пострадали четыре человека: водитель «Хендая», его 39-летняя пассажирка, а также две девочки 6 и 13 лет были доставлены в больницу.

За минувшие сутки в Башкирии произошло 13 серьезных аварий, в которых пострадали 20 человек, трое погибли. Свою роль в этом сыграли погодные условия.

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