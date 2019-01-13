Сотрудники ФК «Уфа» застряли в аэропорту

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-13T08:48:57+03:00

Сначала их рейс отменили, а затем посадили в неисправный самолет

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Пресс-служба, реаниматолог и видеооператор футбольного клуба «Уфа» застряли в аэропорту Уфы, сообщает Сергей Тыртышный, руководитель пресс-службы клуба.

Рейс из столицы Башкири в Москву сначала задержали почти на четыре часа из-за плохой разбушевавшейся метели. Затем пассажиры сели в воздушное судно, но так и не вылетели – их попросили покинуть самолет из-за его неисправности.

В данный момент они продолжают сидеть в уфимском аэропорту. Сколько продлится ожидание, так и неизвестно.