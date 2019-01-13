2019-01-13T07:51:10+03:00
Общество

Чипирование животных в Башкирии может стать обязательным

Цена на процедуру снизилась до 500 рублей
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Башкирия войдет в пилотный список регионов, где обязательно нужно будет чипировать животных. Об этом сообщает Ветеринарная служба региона.

Нововведения гласят, что чипировать придется не только крупнорогатый скот, но и собак, кошек и даже мелких грызунов. Стоит это удовольствие 500 рублей, цены упали по сравнению с прошлыми годами. Раньше процедура была необязательной, владельцы чипировали своих питомцев по желанию.

После нее хозяевам выдадут электронный паспорт, в котором будут данные о вакцинации и история болезни.

Напомним, что в 2019 году власти страны хотят ввести налог на домашних животных. Платить "энную" сумму придется даже за хомячков.

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