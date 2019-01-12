2019-01-12T18:38:35+03:00
Происшествия

В Башкирии в массовой аварии погибли два человека, среди пострадавших двое детей

Жуткое ДТП произошло в Туймазинском районе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Сегодня вечером, 12 января, в Туймазинском районе Башкирии произошла жуткая авария. Около 18 часов на автодороге БелебейНиколаевкаТуймазыБакалы, в районе Николаевки, столкнулись сразу три машины. По предварительным данным, сначала лоб в лоб врезались встречные Лада Калина и «Huindai Solaris». Затем в иномарку въехала идущая следом «Toyota Corolla». В ГИБДД по Башкирии отметили, что удар был настолько сильным, что корейская легковушка вылетела с дороги.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

В результате ДТП водитель и пассажир Лады скончались на месте. Водитель и трое пассажиров «Huindai Solaris» были госпитализированы. Среди пострадавших двое маленьких детей.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, пострадавших увезли в Туймазинскую районную больницу. Всех положили в травматологическое отделение, сейчас, якобы, их оперируют. Самому младшему ребенку всего шесть лет.

Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

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