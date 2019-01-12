В Башкирии отечественная легковушка въехала в столб, пассажирка погибла

СЕГОДНЯ 20:00 2019-01-12T20:00:51+03:00

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Сегодня, 12 января, в Стерлитамаке на улице Бабушкина произошла смертельная авария. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и автомобиль на большой скорости занесло. В результате маневра машину сильно развернуло, и она врезалась в столб.

К сожалению, нее обошлось без жертв. Сидевшая на заднем пассажирском сидении женщина погибла не месте. Информацию подтвердили в ГИБДД по Стерлитамаку.

Первоначально местные жители посчитали, что в аварии погибли два человека – водитель и его пассажирка. Однако сотрудники дорожной полиции опровергли эту информацию. Известно, что водитель выжил.

Фото: соцсети

По словам очевидцев из числа местных жителей, сразу же после рокового столкновения на место прибыли коммунальщики и расчистили этот участок дороги от снега.