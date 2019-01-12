2019-01-12T20:00:51+03:00
Происшествия

В Башкирии отечественная легковушка въехала в столб, пассажирка погибла

Авария со смертельным исходом произошла в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 января, в Стерлитамаке на улице Бабушкина произошла смертельная авария. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и автомобиль на большой скорости занесло. В результате маневра машину сильно развернуло, и она врезалась в столб.

К сожалению, нее обошлось без жертв. Сидевшая на заднем пассажирском сидении женщина погибла не месте. Информацию подтвердили в ГИБДД по Стерлитамаку.

Первоначально местные жители посчитали, что в аварии погибли два человека – водитель и его пассажирка. Однако сотрудники дорожной полиции опровергли эту информацию. Известно, что водитель выжил.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По словам очевидцев из числа местных жителей, сразу же после рокового столкновения на место прибыли коммунальщики и расчистили этот участок дороги от снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Башкирии определились с новым футбольным стадионом для «Уфы»
В Башкирии в массовой аварии погибли два человека, среди пострадавших двое детей
Кадровые перестановки в Башкирии продолжаются: госкомитет по мониторингу возглавил Денис Булатов
Первоклассница из Уфы продала все свои игрушки, чтобы помочь больной раком маме
На следующей неделе в Советском районе Уфы отключат холодную воду
В Башкирии на очистку федеральных трасс вышли 150 единиц техники
Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 13 января
Радий Хабиров подшутил над мэром Уфы из-за разбушевавшейся стихии
Голкипер ФК «Уфа» Георги Шелия перешел в «Тамбов»
МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
В массовой аварии на трассе под Уфой пострадали два человека
Житель Башкирии ударил знакомого ножом и пошел домой
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В Москве задержали жителя Башкирии, гулявшего по подземному туннелю у Дома правительства
В Уфе покажут фильм про Рудольфа Нуреева
Куда сходить в Уфе 12 января
Житель Башкирии обокрал собственных гостей
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи»
На выходных в Уфе пройдут мясные ярмарки
Земфира и Юрий Шевчук могут выступить на опен-эйре Уфе
«БашРТС» открыли новый офис в Уфе из-за большого количества обращений
Окровавленный голый мужчина напугал прохожих в центре Уфы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение