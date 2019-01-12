Власти Башкирии определились с новым футбольным стадионом для «Уфы»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-01-12T19:04:11+03:00

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Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством и тренерским штабом футбольной «Уфы». В ходе беседы он четко обозначил свою позицию относительно нового футбольного стадиона в башкирской столице.

- Знаю, что есть идея строительства стадиона. Сразу говорю, что она не умерла. Считаю, что стадион как таковой нам нужен, - отметил Хабиров.

Руководитель региона также отметил, что заказчиками строительства объекта в любом случае выступит футбольный клуб. При этом, он подчеркнул, что стадион должен работать не только на профессиональный спорт, но и на всех желающих заняться спортом.

- Нам важно продумать такой стадион, который работает. Пусть детишки заходят туда с восьми утра, а взрослые выходят поздно ночью. Мы в Московской области в футбол допоздна играли, в некотором смысле ночная лига, - заявил Хабиров.

Что касается места, где может появиться стадион, то власти республики рассматривают только центр города. Возводить объект на окраине никто не собирается.