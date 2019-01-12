Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 13 января

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-12T14:48:25+03:00

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В предстоящее воскресенье, 13 января, погода в Уфе и Башкирии отнюдь не порадует жителей. Синоптики Башгидрометцентра отмечают, что всю ночь в регионе будет бушевать метель, зарядит мокрый снег. Снегопад продолжится и в воскресный день. Он будет сопровождаться гололедом, снежными заносами на дорогах, снежным накатом и гололедицей. Ветер умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -10,-15°, местами до -20°, днем -2,-7°.

По данным сервиса Gismeteo, в Уфе 13 января ожидается облачная погода, временами снег. Температура воздуха рано утром поднимется до 0º. Днем метеорологи прогнозируют -2, -3ºС, ближе к вечеру похолодает до -8º.

В башкирскую столицу, также, как и в другие районы республики, придет сильный юго-западный ветер. Порывы будут достигать 16-19 метров в секунду. В этой связи МЧС по Башкирии уже объявило штормовое предупреждение.

В Уфе в предстоящее воскресенье ожидается низкое атмосферное давление – до 743 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79-85%.