2019-01-12T14:01:52+03:00
Недвижимость

Врио главы Башкирии и мэр Уфы обсудили уборку города от снега в соцсетях

На пост Радия Хабирова Ульфат Мустафин ответил отчетом о расчистке улиц
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Радий ХабировФото: Радий Хабиров
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Необычную переписку чиновников могли сегодня лицезреть жители Башкирии. Утром врио главы республики Радий Хабиров выложил в своих социальных сетях фото с видом из окна Белого дома и подписал его: «...нет ничего красивее башкирской зимы и снега...». В конце поста он отметил уфимского сити-менеджера Ульфата Мустафина и «по-дружески» подколол его, намекая на то, что в такой снегопад внимание к мэру и его подчиненным будет приковано по максимуму.

Мэр башкирской столицы не стал тянуть с ответом. На своих страницах в соцсетях он отметил Радия Хабирова и отрапортовал.

- Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме, Радий Фаритович! Главные магистрали и подъездные пути расчищают 304 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. Во дворах задействовано 850 дворников, - написал сити-менеджер башкирской столицы.

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Похоже, не только горожане, но и чиновники помнят тот самый снегопад 2017 года, когда город был практически парализован из-за нечищеного снега.

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