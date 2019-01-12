2019-01-12T12:30:26+03:00
Общество

МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

Жителям республики рекомендуется не выходить из дома без особой надобности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня специалисты Башгидрометцентра обнародовали очередной неутешительный прогноз погоды. С сегодняшнего вечера, 20:00, до 20 часов 13 января, в республике ожидается облачная погода, мокрый снег, местами метели и гололед, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На автомобильных дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ожидается и сильный ветер, вплоть до 14 метров в секунду. Ночью он усилится до 22 метров в секунду. При этом синоптики обещают относительное потепление. Температура воздуха днем составит 0,-5°, ночью местами до -6,-11°. Видимость на дорогах составит всего 500 метров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС по Башкирии призывает всех жителей республики быть внимательными и осторожными. При усилении ветра следует прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, отмечают в пресс-службе экстренного ведомства.

Сильное ухудшение погоды чревато большим количеством ДТП на автомобильных дорогах. По возможности, не стоит совершать дальние поездки на автомобилях.

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