2019-01-12T12:10:26+03:00
Происшествия

В массовой аварии на трассе под Уфой пострадали два человека

ДТП произошло рано утром на М5 в районе Нагаевского шоссе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Сегодня рано утром, 12 января, в районе Нагаевского шоссе на трассе М5 произошла массовая авария. Как оказалось, виной всему непогода и беспечность водителей двух большегрузов.

Как рассказал в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, всего в ДТП были задействованы пять автомобилей.

Сначала, около 7:30 часов, в припаркованные на обочине грузовики «Scania» врезался фургон Isuzu. Удар был такой силы, что кузов фургона практически разорвало пополам.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Спустя полчаса в грузовики врезалась следовавшая в сторону Уфы «Mazda 6». Но и это еще не все. Через пару часов в участников ДТП врезался грузовой МАЗ. По версии дорожной полиции, ему помешал проехать вновь прибывший фургон «Isuzu». Последний приехал, чтобы отгрузить товар из покореженного собрата.

- В результате последнего столкновения водитель и пассажир Isuzu обратились за медицинской помощью, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Сейчас на месте массовой аварии работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить причины ДТП.

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