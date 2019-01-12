В массовой аварии на трассе под Уфой пострадали два человека
Сегодня рано утром, 12 января, в районе Нагаевского шоссе на трассе М5 произошла массовая авария. Как оказалось, виной всему непогода и беспечность водителей двух большегрузов.
Как рассказал в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, всего в ДТП были задействованы пять автомобилей.
Сначала, около 7:30 часов, в припаркованные на обочине грузовики «Scania» врезался фургон Isuzu. Удар был такой силы, что кузов фургона практически разорвало пополам.
Фото: соцсети
Спустя полчаса в грузовики врезалась следовавшая в сторону Уфы «Mazda 6». Но и это еще не все. Через пару часов в участников ДТП врезался грузовой МАЗ. По версии дорожной полиции, ему помешал проехать вновь прибывший фургон «Isuzu». Последний приехал, чтобы отгрузить товар из покореженного собрата.
- В результате последнего столкновения водитель и пассажир Isuzu обратились за медицинской помощью, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Сейчас на месте массовой аварии работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить причины ДТП.