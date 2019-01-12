Голкипер ФК «Уфа» Георги Шелия перешел в «Тамбов»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-12T13:03:53+03:00

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Накануне стало известно о том, что голкипер футбольной «Уфы» Георги Шелия ушел из команды. Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, вратарь продолжит карьеру в ФК «Тамбов», выступающем в Футбольной национальной лиге. В команде тепло распрощались с вратарем, поблагодарили его за совместную работу и пожелали успехов.

Георги Шелия перешел в «Уфу» в зимнее трансферное окно 2016 года. За три года он сыграл 29 матчей в составе «горожан».

Напомним, ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» берет курс на обновление состава и в ближайшее время команду покинут пять-шесть игроков.