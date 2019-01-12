2019-01-12T13:03:53+03:00
Спорт

Голкипер ФК «Уфа» Георги Шелия перешел в «Тамбов»

В составе горожан вратарь провел 29 матчей
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК «Уфа»Фото: пресс-служба ФК «Уфа»
Изменить размер текста:

Накануне стало известно о том, что голкипер футбольной «Уфы» Георги Шелия ушел из команды. Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, вратарь продолжит карьеру в ФК «Тамбов», выступающем в Футбольной национальной лиге. В команде тепло распрощались с вратарем, поблагодарили его за совместную работу и пожелали успехов.

Георги Шелия перешел в «Уфу» в зимнее трансферное окно 2016 года. За три года он сыграл 29 матчей в составе «горожан».

Напомним, ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил, что «Уфа» берет курс на обновление состава и в ближайшее время команду покинут пять-шесть игроков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио главы Башкирии и мэр Уфы обсудили уборку города от снега в соцсетях
МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
В массовой аварии на трассе под Уфой пострадали два человека
Житель Башкирии ударил знакомого ножом и пошел домой
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В Москве задержали жителя Башкирии, гулявшего по подземному туннелю у Дома правительства
В Уфе покажут фильм про Рудольфа Нуреева
Куда сходить в Уфе 12 января
Житель Башкирии обокрал собственных гостей
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи»
На выходных в Уфе пройдут мясные ярмарки
Земфира и Юрий Шевчук могут выступить на опен-эйре Уфе
«БашРТС» открыли новый офис в Уфе из-за большого количества обращений
Окровавленный голый мужчина напугал прохожих в центре Уфы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение