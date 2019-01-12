Кадровые перестановки в Башкирии продолжаются: госкомитет по мониторингу возглавил Денис Булатов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-12T18:00:56+03:00

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Накануне стало известно об очередных кадровых перестановках в башкирском кабинете министров. 9 января на официальном интернет-портале правовой информации республики появился подписанный Радием Хабировым указ о назначении и.о. главы госкомитета по мониторингу социально-экономического развития. Должность занял бывший чиновник из администрации Красногорска Денис Булатов. С 14 января он приступит к исполнению своих обязанностей.

Незадолго до своего назначения Денис Булатов руководил «Красногорским центром торгов» и был соучредителем НКО по развитию предпринимательства.

Ранее, с августа прошлого года, эту должность занимал Нияз Фазылов.