Кадровые перестановки в Башкирии продолжаются: госкомитет по мониторингу возглавил Денис Булатов
Накануне стало известно об очередных кадровых перестановках в башкирском кабинете министров. 9 января на официальном интернет-портале правовой информации республики появился подписанный Радием Хабировым указ о назначении и.о. главы госкомитета по мониторингу социально-экономического развития. Должность занял бывший чиновник из администрации Красногорска Денис Булатов. С 14 января он приступит к исполнению своих обязанностей.
Незадолго до своего назначения Денис Булатов руководил «Красногорским центром торгов» и был соучредителем НКО по развитию предпринимательства.
Ранее, с августа прошлого года, эту должность занимал Нияз Фазылов.