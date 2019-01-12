Житель Башкирии ударил знакомого ножом и пошел домой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-12T10:59:58+03:00

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Накануне в отдел полиции по Учалинскому району Башкирии поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что к ним привезли 27-летнего молодого человека с ранением в живот. Полицейские незамедлительно выехали на поиски нападавшего.

После опроса очевидцев поножовщины личность подозреваемого была установлена. Им оказался 39-летний житель Учалов. Как отметили в пресс-службе МВД по Башкирии, ранее он был судим за убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

История вышла довольно банальная: двое мужчин выпивали и между ними произошел конфликт. Один из собутыльников схватил нож и ударил оппонента в живот. А потом просто пошел домой.

- По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под стражей, - рассказали в МВД по Башкирии.