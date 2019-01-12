2019-01-12T16:01:47+03:00
Авто

В Башкирии на очистку федеральных трасс вышли 150 единиц техники

Уборка дорог от снега ведется в круглосуточном режиме
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Упрдор «Приуралье»Фото: Упрдор «Приуралье»
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Накануне в Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 22 метров в секунду. После нескольких морозных дней в республику пришел мокрый снег, метели и гололедица. В ближайшие два дня характер погоды сохранится, сообщают синоптики.

В этой связи управление дорог «Приуралье» бросило все имеющиеся силы на борьбу с непогодой. Чтобы обеспечить проезд по федеральным трассам, проходящим через Башкирию, на дорогах в круглосуточном режиме трудятся снегоуборщики. Всего на очистку трасс от снега вышли 150 единиц техники.

- Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах, - отметили в управлении дорог «Приуралье».

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