В Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-12T10:00:29+03:00

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Минувшей ночью, 11 января, в деревне Сарт-Лобово, что в Иглинском районе Башкирии, загорелся бревенчатый дом. Соседи немедленно вызвали пожарных. Звонок на пульт диспетчера поступил около 11 часов вечера.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны незамедлительно принялись тушить возгорание. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в тушении принимали участие шесть человек личного состава и три единицы техники.

Полностью потушить пожар удалось лишь три часа спустя. На пепелище были обнаружены тела предполагаемых хозяев дома. 41-летняя женщина и 57-летний мужчина погибли в огне.