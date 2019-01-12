2019-01-12T09:30:14+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла на трассе Уфа – Оренбург
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В ночь на субботу, 12 января, на трассе УфаОренбург произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, около 3 часов ночи на 186 километре автодороги 27-летний житель Мелеуза за рулем «Рено Логан» сбил пешехода. Известно, что водитель иномарки ехал со стороны Зиргана в Мелеуз.

Как отметили в дорожной полиции, 41-летний пешеход, уроженец Зиргана, шел вдоль дороги во встречном направлении. От удара мужчина скончался на месте ДТП. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.

Всего по данным ведомства за прошедшие сутки произошло пять автомобильных аварий, в которых погиб один и пострадали четыре человека.

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