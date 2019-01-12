2019-01-12T08:34:49+03:00
Звезды

В Уфе покажут фильм про Рудольфа Нуреева

Премьерный показ документальной картины о самом знаменитом танцовщике XX столетия пройдет в рамках фестиваля «Theatre HD».
Мила КИЯН
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Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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В воскресенье, 13 января, уфимские зрители смогут посмотреть новый фильм о знаменитом танцовщике Рудольфе Нурееве - «Нуреев: Его сцена - весь мир», который сняли английские кинематографисты Жак и Дэвид Моррисоны. Жизнь мятежного гения танца продолжает волновать поклонников балетного искусства и спустя двадцать пять лет после его смерти. Рудольф Нуреев, начавший свой путь в искусстве на сцене Башкирского театра оперы и балета, чье имя носит уфимское хореографическое училище, прожил невероятную жизнь.

Его знаменитый «прыжок в свободу» в парижском аэропорту, клеймо «изменника родины» и фантастический успех, которого не удавалось достичь ни одному танцовщику в мире, - не дают покоя кинематографистам. Это и понятно, ведь слава Нуреева перешагнула границы балетного мира - он был настоящим поп-идолом для современников. Казалось бы, что еще нового можно рассказать о мятежном гении? Но авторам новой картины это , без сомнения, удалось.

В фильме можно увидеть отрывки неизвестных видео и редкие снимки танцовщика, его интервью и рассказы тех, кто близко знал гения танца. Премьерный показ фильма «Нуреев: Его сцена - весь мир» пройдет в кинотеатре «Синема Парк» в «Галерее ART».

Начало в 13.00. Билеты: 300 руб.

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