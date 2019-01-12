Куда сходить в Уфе 12 января

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-12T08:01:35+03:00

12 января Башкирский театр оперы и балета покажет одну из своих лучших постановок - оперу «Снегурочка». Фото: Андрей КОРОТНЕВ

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В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета сегодня покажут шедевр русской классики - оперу Николая Римского - Корсакова «Снегурочка» по одноименной пьесе Александра Островского. (12+)

Начало в 18.00, билеты: 300 - 800 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури можно посмотреть лирическую комедию «На кисельном берегу» из жизни обитателей тихой деревушке Заречной. (12+)

Начало в 18.00, билеты: 160 - 700 руб.

В Русском драматическом театре покажут музыкальную сказку «Конек-горбунок» по мотивам одноимённого произведения Петра Ершова. (6+)

Начало в 12.00, билеты: 200 - 300 руб.

Театр юного зрителя приглашает посмотреть сказку по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена «Принцесса без горошины». (6+)

Начало в 12.00, билеты: 150 руб.

Первый частный профессиональный театр «The Театр» покажет премьерный спектакль «Саша, вынести мусор!» по пьесе Натальи Ворожбит. (18+)

Начало в 20.00, билеты: 500 руб.

НА КОНЦЕРТ

В Малом зале Башкирской филармонии сегодня выступает органист Александр Титов. Прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов-классиков. (6+)

Начало в 18.00, билеты: 200 - 500 руб.

В музыкальном ресторане «Music Hall 27» можно послушать уфимский акустический дуэт «Fame» (Эльза Ахиярова - вокал, Олег Трегубов - гитара). (18+)

Начало в 20.00, вход свободный.

В баре-ресторане «Дорогая, я перезвоню» дает концерт Денис Че - финалист «Comedy Battle» и «Открытый микрофон» на ТНТ. (18+) Начало в 20.00, билеты: 500 руб.