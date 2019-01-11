«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи»

СЕГОДНЯ 19:55 2019-01-11T19:55:33+03:00

В первом матче после смены гендиректора подопечные Николая Цулыгина выглядели не так уж и уверенно

Изменить размер текста: A A

Уфимский «Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд, обыграв на домашней арене «Сочи». Два очка хозяевам площадки принесла Антона Бурдасова, заброшенная в овертайме – 5:4.

К середине второго периода о дополнительном времени никто и думать не мог. Подопечные Николая Цулыгина вели со счетом 3:0 и зрители были уверены, что вот теперь то «Салават» будет играть как настоящий лидер и дожмет гостей из Краснодарского края. Заброшенными шайбами отличились Петр Хохряков, Захар Арзамасцев и Вячеслав Солодухин. Но не тут-то было, на 39-й и 42-й минутах Йокипакка и Калетник сделали преимущество хозяев минимальным – 3:2.

За девять минут до конца третьего период Арзамасцев забросил четвертую шайбу «юлаевцев», но удержать комфортное преимущество вновь не удалоь. Буквально за полминуты «Салават» пропустил дважды – отличились О’Делл и Коллинз, ничья 4:4.

Судьба поединка решалась в овертайме. О’Делл опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и сел на скамейку запасных, чем тут же воспользовался Антон Бурдасов – 5:4 и очередные два очка в активе «Салавата».

«Сочи» занимают 7-ю строчку на Западе, до сих пор не обеспечив себе выход в плей-офф. «Салават» идет шестым, плотно застряв на этой позиции. До пятого «Барыса» - 7 очков, до седьмого «Торпедо» - тоже 7. Если бы плей-офф начинался завтра, то уфимцы в первом раунде скрестили бы клюшки с «Ак Барсом».