В Москве задержали жителя Башкирии, гулявшего по подземному туннелю у Дома правительства
Он с двумя приятелями забрел на охраняемую территорию
Мужчину и его друзей привлекли к ответственности за прогулки по запретной территорииФото: Дмитрий ГОЛУБ
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Жителя Башкирии и двух его приятелей привлекли к ответственности за прогулки в подземном коллекторе в Москве.
36-летний гость столицы вместе с 22-летним москвичом и 26-летней москвичкой залезли в коллектор, где протекает речка Пресня. Диггеры, возможно, не предполагали, что дошли по тоннелю до Дома правительства. Территория учреждения находится под охраной, так что когда троица вылезла наружу в районе улицы Дружинниковской, их задержали патрульные Росгвардии.
Как сообщает ТАСС, всем троим выписали протокол по статье КоАП РФ "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта".