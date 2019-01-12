В Москве задержали жителя Башкирии, гулявшего по подземному туннелю у Дома правительства

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-12T09:01:12+03:00

Мужчину и его друзей привлекли к ответственности за прогулки по запретной территории Фото: Дмитрий ГОЛУБ

Он с двумя приятелями забрел на охраняемую территорию

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Жителя Башкирии и двух его приятелей привлекли к ответственности за прогулки в подземном коллекторе в Москве.

36-летний гость столицы вместе с 22-летним москвичом и 26-летней москвичкой залезли в коллектор, где протекает речка Пресня. Диггеры, возможно, не предполагали, что дошли по тоннелю до Дома правительства. Территория учреждения находится под охраной, так что когда троица вылезла наружу в районе улицы Дружинниковской, их задержали патрульные Росгвардии.

Как сообщает ТАСС, всем троим выписали протокол по статье КоАП РФ "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта".