Окровавленный голый мужчина напугал прохожих в центре Уфы

СЕГОДНЯ 17:51 2019-01-11T17:52:27+03:00

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Шокирующее зрелище открылось глазам прохожих, оказавшихся вчера на улице Ленина. В 11 утра по центру города шел мужчина, истекающий кровью. Несмотря на мороз, одежды на нем не было никакой.

Как сообщает ufa.aif.ru, странный гражданин пошатывался, но был спокоен. Он лишь дергал двери подъездов, надеясь попасть внутрь. Одна из пенсионерок пожалела бедолагу и вынесла ему простыню. В ней мужчина и остался сидеть на крылечке ближайшего дома пока не приехала полиция и «скорая».

В МВД по Башкирии сообщили, что мужчина был в неадекватном состоянии. Поранился он, судя по всему, когда вылезал из окна своей же квартиры на втором этаже. "Путешественника" передали врачам и сейчас он в больнице.