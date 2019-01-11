2019-01-11T18:24:25+03:00
Недвижимость

«БашРТС» открыли новый офис в Уфе из-за большого количества обращений

Расположился он в Сипайлово
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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С наступлением нового года офисы компании «БашРТС» внезапно оказались переполнены. Горожане требовали разъяснений по новым платежкам. Многие уфимцы обнаружили, что плата за горячую воду и отопление в квитанциях возросла чуть ли не в два раза. С такой проблемой столкнулись главным образом те, кто перешел на прямые договоры.

Имеющиеся офисы с трудом справлялись с наплывом посетителей. В итоге «БашРТС» открыли новый офис в Сипайлово, чтобы обслужить всех горожан, у которых накопились вопросы к организации. В мэрии города уточнили, что расположен он по адресу ул. Рыльского, 2/1.

Здесь, а также в центрах по ул. Ульяновых, 59 и Машиностроителей, 15 можно получить разъяснения по начисленным платежам.

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