Уфимцы предложили свои названия для новых улиц
На днях власти города объявили конкурс названий для новых уфимских улиц. За первый день горожане предложили почти два десятка идей.
Есть среди них традиционные варианты: назвать улицы в честь известных уфимцев, например, ректора БашГУ и специалиста в области нефтегаза Рагиба Гимаева или драматурга Асхата Мирзагитова, или композитора-песенника Акрама Даутова.
Те, кому такой подход наскучил, ратуют за более оригинальные наименования: Тропическая улица или улица Романтиков. Есть также варианты Снежная гавань и улица Александра Македонского.
Власти готовы рассмотреть любые идеи. Отправить их можно на почту gorsovet@ufacity.info с пометкой «Конкурс» или по адресу 450098, проспект Октября, 120. Варианты принимаются до 7 марта, а уже в апреле из них выберут лучшие.