Уфимцы предложили свои названия для новых улиц

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-11T16:37:28+03:00

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На днях власти города объявили конкурс названий для новых уфимских улиц. За первый день горожане предложили почти два десятка идей.

Есть среди них традиционные варианты: назвать улицы в честь известных уфимцев, например, ректора БашГУ и специалиста в области нефтегаза Рагиба Гимаева или драматурга Асхата Мирзагитова, или композитора-песенника Акрама Даутова.

Те, кому такой подход наскучил, ратуют за более оригинальные наименования: Тропическая улица или улица Романтиков. Есть также варианты Снежная гавань и улица Александра Македонского.

Власти готовы рассмотреть любые идеи. Отправить их можно на почту gorsovet@ufacity.info с пометкой «Конкурс» или по адресу 450098, проспект Октября, 120. Варианты принимаются до 7 марта, а уже в апреле из них выберут лучшие.