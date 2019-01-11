Земфира и Юрий Шевчук могут выступить на опен-эйре Уфе

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-11T18:53:33+03:00

Последний раз Земфира и Шевчук радовали уфимцев совместным концертом в 2013 году на стадионе "Акбузат" Фото: Марина Захарова

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Хедлайнерами музыкального фестиваля «Сердце Евразии», который каждое лето проходит в уфимском амфитеатре, могут стать именитые исполнители из Башкирии. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Башкортостан» заявила и.о. заместителя премьер-министра Правительства республики Ленара Иванова.

- Мы очень надеемся, что на одной сцене выступят и Земфира, и Шевчук, и Юра Шатунов, и Андрей Губин, и полюбившаяся всем Рушана Валиева, - заявила Иванова.

По ее словам, шоу должно стать грандиозным подарком для уфимцев и гостей республики. Концерты традиционно будут бесплатными и пройдут под открытым небом.