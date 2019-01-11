2019-01-11T18:53:33+03:00
Общество

Земфира и Юрий Шевчук могут выступить на опен-эйре Уфе

Среди других потенциальных гостей фестиваля – Юрий Шатунов и Андрей Губин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Последний раз Земфира и Шевчук радовали уфимцев совместным концертом в 2013 году на стадионе "Акбузат"Последний раз Земфира и Шевчук радовали уфимцев совместным концертом в 2013 году на стадионе "Акбузат"Фото: Марина Захарова
Изменить размер текста:

Хедлайнерами музыкального фестиваля «Сердце Евразии», который каждое лето проходит в уфимском амфитеатре, могут стать именитые исполнители из Башкирии. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Башкортостан» заявила и.о. заместителя премьер-министра Правительства республики Ленара Иванова.

- Мы очень надеемся, что на одной сцене выступят и Земфира, и Шевчук, и Юра Шатунов, и Андрей Губин, и полюбившаяся всем Рушана Валиева, - заявила Иванова.

По ее словам, шоу должно стать грандиозным подарком для уфимцев и гостей республики. Концерты традиционно будут бесплатными и пройдут под открытым небом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи»
На выходных в Уфе пройдут мясные ярмарки
«БашРТС» открыли новый офис в Уфе из-за большого количества обращений
Окровавленный голый мужчина напугал прохожих в центре Уфы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Уфимцы предложили свои названия для новых улиц
В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки
Ревнивый житель Башкирии едва не зарезал соседа
Не оставили на произвол судьбы: Консорциум глобальной безопасности подвел итоги 2018 года
Администрацию Уфы требуют выплатить 2,5 миллиарда рублей
Двух жительниц Башкирии осудили за растрату средств материнского капитала
Жителя Башкирии будут судить за оскорбление судьи
На концерте Салавата Фатхетдинова исполнили пародию на Радика Юльякшина
«Салават Юлаев» сыграет с «Сочи»
Нашего Салима больше нет: в Уфе скончался шеф-повар знаменитой бургерной
В Уфе стало дороже выкопать могилу
В эту субботу в Башкирию придет мощный циклон
В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и «Matiz», пострадала девочка
Радий Хабиров провел первый в 2019 году «Инвестчас»
Идеи подарков
Ульфату Мустафину коммунальщики не дали проехать по улице Коммунистической
Семьи с детьми и инвалиды жили под Уфой без электричества и отопления
Башкирия получит почти пять млрд рублей на здравоохранение
Жителя Башкирии ограбили и пытались похитить его новые приятели
Житель Башкирии хранил в гараже крупную партию контрафактного алкоголя