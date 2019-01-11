На выходных в Уфе пройдут мясные ярмарки

СЕГОДНЯ 19:16 2019-01-11T19:16:17+03:00

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Традиционные мясные ярмарки выходного дня пройдут в Уфе в субботу, 12 января.

В администрации города сообщили, что торговлю мясной продукцией развернут на пяти площадках. В Затоне ярмарка пройдет перед сквером «Волна», в Октябрьском районе - напротив Дворца Спорта, в Сипайлово - на аллее по улице Рыльского, в Черниковке - перед дворцом им. Орджоникидзе и в Советском районе - напротив Дворца Молодежи.

Купить свежее мясо жители Уфы смогут с 10 часов утра до 4-х часов дня.