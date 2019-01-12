Житель Башкирии обокрал собственных гостей
Мужчину задержали полицейские
Житель Стерлитамака обокрал гостей после пьянки
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Житель Стерлитамака после застолья обокрал гостей.
По данным МВД, встреча подозреваемого и потерпевшей началась весьма радушно. Они вместе выпивали в одной из квартир Стерлитамака. Вскоре компания гостей засобиралась домой. Одна из них заметила пропажу сумки, и решила по этому поводу обратиться в полицию.
Прибывшие на место стражи порядка заподозрили хозяина квартиры. Тот отпираться не стал, и рассказал, что выкинул сумку потерпевшей в мусоропровод, предварительно вытащив из нее пять тысяч рублей. Он надеялся, что пьяная гостья не заметит пропажи сумки.
По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.