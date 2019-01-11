В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-11T15:29:19+03:00

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Полицейские Башкирии прекратили поиски пропавшей 17-летней жительницы Башкирии.

Известно, что разыскивать пропавшую девушку полицейские начали в конце 2018 года. Последний раз ее видели в Дуванском районе Башкирии. Ориентировка на нее появилась на сайте МВД Башкирии. На поиски девушки ориентировали личный состав МВД по Дуванскому району. Сегодня стало известно, что поиски пропавшей закончились успешно.

Остается неизвестным, где все это время находилась 17-летняя девушка. Полицейские подобной информацией не поделились.