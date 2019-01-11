Ревнивый житель Башкирии едва не зарезал соседа
49-летний житель Башкирии едва не зарезал соседа, пристававшего к его жене.
Началось все с того, что 9 января в Давлеканово супруги решили выпить вместе со своими соседями. В один момент хозяину показалось, что один из мужчин начал приставать к его жене. Он молча вышел на кухню, откуда вернулся с ножом. Ревнивец бросился на соперника, но того успел предупредить второй собутыльник. Нападавшему удалось нанести конкуренту один удар в шею, после этого его скрутили и обезоружили. На шум сбежались остальные соседи, которые вызвали медиков и полицию.
К счастью, пострадавшего мужчину удалось спасти. Хозяина квартиры задержали полицейские. По факту покушения на убийство стражи порядка возбудили уголовное дело.