2019-01-11T14:15:47+03:00
Происшествия

Ревнивый житель Башкирии едва не зарезал соседа

Инцидент произошел в Чишминском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии задержали ревнивца, пытавшегося убить соседаВ Башкирии задержали ревнивца, пытавшегося убить соседа
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49-летний житель Башкирии едва не зарезал соседа, пристававшего к его жене.

Началось все с того, что 9 января в Давлеканово супруги решили выпить вместе со своими соседями. В один момент хозяину показалось, что один из мужчин начал приставать к его жене. Он молча вышел на кухню, откуда вернулся с ножом. Ревнивец бросился на соперника, но того успел предупредить второй собутыльник. Нападавшему удалось нанести конкуренту один удар в шею, после этого его скрутили и обезоружили. На шум сбежались остальные соседи, которые вызвали медиков и полицию.

К счастью, пострадавшего мужчину удалось спасти. Хозяина квартиры задержали полицейские. По факту покушения на убийство стражи порядка возбудили уголовное дело.

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