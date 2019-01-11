2019-01-11T14:13:57+03:00
Общество

Не оставили на произвол судьбы: Консорциум глобальной безопасности подвел итоги 2018 года

Единая дежурная часть показала свою эффективность
Павел КРАЙНОВ
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Грамотные юристы помогли сберечь клиентам десятки миллионов рублейГрамотные юристы помогли сберечь клиентам десятки миллионов рублей
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На днях участники и партнеры Консорциума глобальной безопасности подвели предварительные итоги 2018 года. Специалисты негосударственной сферы безопасности отметили высокую эффективность Единой дежурной части, которая действует в Уфе. Благодаря этому проекту сотни горожан смогли получить квалифицированную помощь практически во всех сферах защиты прав и интересов.

-В 2018 году нами одержано 150 побед в судах. Мы представляли интересы наших клиентов по вопросам всех отраслей права, выступали против госорганов, страховых компаний и недобросовестных предпринимателей, - делится руководитель Консорциума глобальной безопасности Шамиль Арсланов.

По его словам, в прошлом году за помощью в Единую дежурную часть обратились сотни обычных людей и десятки компаний. Как следствие – к решению их проблем подключились грамотные юристы.

-Основные проблемы, которые нам удалось решить общими усилиями - земельные вопросы, раздел имущества, долговые споры, «заказные» проверки, мошенничество. Отменены безграмотные решения судов первой инстанции, незаконные требования государственных органов, негативные результаты проверочных мероприятий. Защищены интересы более 100 компаний, пострадавших от недобросовестных партнеров, - говорит он.

Как отмечает Шамиль Арсланов, всего за прошлый год Консорциум и его партнеры помогли сберечь клиентам миллионы рублей, предварительно проверив контрагентов, и вернули десятки миллионов незаконно удерживаемых средств их владельцам.

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