Администрацию Уфы требуют выплатить 2,5 миллиарда рублей
Истцом числится «Фонд жилищного строительства республики Башкортостан»
Уфимскую мэрию требуют выплатить 2,5 миллиарда рублей
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«Фонд жилищного строительства республики Башкртостан» намерен в судебном порядке истребовать с администрации Уфы 2,5 миллиарда рублей.
Соответствующая информация появилась в электронной картотеке дел Арбитражного суда республики. Сумма иска фонда к мэрии столицы составляет 2,5 миллиарда рублей. Пока неизвестно, из-за чего республиканский фонд требует выплатить сумму, составляющую десятую часть бюджета столицы. Однако судя по деятельности организации, вопрос может быть так или иначе связан со строительством недвижимости.
Заявление в суд принято, однако к производству оно не принято.