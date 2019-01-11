Администрацию Уфы требуют выплатить 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-11T13:45:19+03:00

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«Фонд жилищного строительства республики Башкртостан» намерен в судебном порядке истребовать с администрации Уфы 2,5 миллиарда рублей.

Соответствующая информация появилась в электронной картотеке дел Арбитражного суда республики. Сумма иска фонда к мэрии столицы составляет 2,5 миллиарда рублей. Пока неизвестно, из-за чего республиканский фонд требует выплатить сумму, составляющую десятую часть бюджета столицы. Однако судя по деятельности организации, вопрос может быть так или иначе связан со строительством недвижимости.

Заявление в суд принято, однако к производству оно не принято.