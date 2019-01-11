Двух жительниц Башкирии осудили за растрату средств материнского капитала
На двоих они потратили более 800 тысяч рублей
Двух женщин из Башкирии уличили в растрате средств материнского капитала
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Двух мам из Башкирии будут судить женщин, незаконно распорядившихся средствами материнского капитала.
По данным прокуратуры республики, 22-летняя жительница Краснокамского района приобрела участок и обратилась в пенсионный фонд, дабы получить средства материнского капитала. Девушка получила порядка 430 тысяч рублей, израсходовала их не по назначению, а землю продала.
Точно также поступила 43-летняя уфимка. Она «увела» у государства 413 тысяч рублей.
В итоге горе-мамаш обязали вернуть деньги государству. Дело передали следователям для правовой оценки.