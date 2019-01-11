Жителя Башкирии будут судить за оскорбление судьи

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-11T12:22:21+03:00

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37-летенего жителя Туймазов будут судить за оскорбление судьи.

По данным Следкома Башкирии, необычная история произошла в декабре 2018 года. Туймазинский межрайонный суд решил оставить под стражей 37-летенго рецедивиста, обвиняемого в кражах. Мужчину такой расклад не устроил, и он начал обзывать судью, принявшую решение о продлении ареста. Находившиеся на заседании судебные приставы зафиксировали наругшение.

По факту неуважения к суду стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас с обвиняемым работают следователи.