Жителя Башкирии будут судить за оскорбление судьи
Случай произошел в Туймазах
В Башкирии будут судить 37-летнего сквернослова
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37-летенего жителя Туймазов будут судить за оскорбление судьи.
По данным Следкома Башкирии, необычная история произошла в декабре 2018 года. Туймазинский межрайонный суд решил оставить под стражей 37-летенго рецедивиста, обвиняемого в кражах. Мужчину такой расклад не устроил, и он начал обзывать судью, принявшую решение о продлении ареста. Находившиеся на заседании судебные приставы зафиксировали наругшение.
По факту неуважения к суду стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас с обвиняемым работают следователи.