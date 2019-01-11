2019-01-11T11:27:56+03:00
Звезды

На концерте Салавата Фатхетдинова исполнили пародию на Радика Юльякшина

Артисты подготовили пародию на молодого певца
Рустем АХУНОВ
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На концерте в Казани высмеяли Радика Юльякшина Фото: hcsalavat.ruНа концерте в Казани высмеяли Радика Юльякшина Фото: hcsalavat.ru
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На концерте, посвященном 59-летию Салавата Фатхетдинова, высмеяли заслуженного артиста Башкирии Радика Юльякшина.

Всем известно, что сам Фатхетдинов состоит не в самых лучших отношениях с «башкирским Джастином Бибером». Мэтр башкирской и татарской эстрад заявлял, что «народники» не должны петь так, как это делает Юльякшин.

Впрочем, сам молодой певец никогда не ограничивается рамками национального исполнителя – поет на всех языках, и делает из своих выступлений настоящие шоу, тогда как представители «старой школы» предпочитают консервативные методы.

Во время концерта Фатхетдинова в Казани на сцену вышел пародист, который на мотив молодого артиста исполнил пародию на песню Юльякшина «Роза». В этот момент со сцены за происходящим наблюдал улыбающийся Салават Фатхетдинов, сообщает издание «БИЗНЕСС Online».

Пародия на Салавата и Элвина Грэя.

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