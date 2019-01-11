«Салават Юлаев» сыграет с «Сочи»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-11T11:02:24+03:00

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Сегодня вечером уфимский «Салават Юлаев» сыграет с хоккейным клубом «Сочи».

Этим матчем башкирские хоккеисты закроют серию домашних игр. Напомним, что в этом году «юлаевцы» уже одержали домашние победы над «Амуром», «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо Рига».

К заключительной встрече серии подопечным Николая Цулыгина нужно подготовиться основательно – следующую игру уфимские фанаты хоккея увидят вживую только 29 января. Да и серия из четырех побед в стенах «Уфа-Арены» явно пойдет на пользу командному духу клуба.

Купить билеты на встречу можно на официальном сайте клуба или в кассах ледовой арены. Начало встречи в 19 часов по Уфе. Трансляцию матча будут транслировать телеканалы БСТ и КХЛ ТВ.