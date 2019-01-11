В Уфе стало дороже выкопать могилу

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-11T10:10:04+03:00

Мэрия Уфы согласовала цены на вскопку могил в 2019 году

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В Уфе утвердили новые цены на услугу вскопки могил.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте уфимской мэрии, расчисчить, подготовить и выкопать одну могилу стандартного размера (2.0 х 1.0 х 1,5 метра) жителю Уфы летом обойдется в 5160 рублей. Зимой услуга подорожает – до 5760 рублей.

Цены на вскопку могил согласовал мэр Уфы Ульфат Мустафин. Напомним, что услугами в этой сфере занимается муниципальный «Комбинат спецобсулживания». Рост тарифов на необычную услугу по сравнению с прошлым годом вырос на 13%.