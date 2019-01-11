Нашего Салима больше нет: в Уфе скончался шеф-повар знаменитой бургерной

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-11T10:21:38+03:00

У мужчины подтвердился лейкоз, а накануне он перенес геморрагический инсульт

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В Уфе скончался шеф-повар знаменитой бургерной – 28-летний Салим Товаров несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации, и незадолго до смерти перенес геморрагический инсульт.

Напомним, что все началось с обычного похода в стоматологию. В конце декабря Салим отправился туда, чтобы удалить зуб. Вот только кровотечение не останавливалось, и мужчину госпитализировали и постоянно переливали ему кровь, поскольку уровень тромбоцитов был практически нулевой.

А вчера подтвердились самые худшие опасения врачей – у Салима обнаружили лейкоз, который и был истинной причиной непрекращающегося кровотечения.

- Нашего Салима больше нет. Земля ему пухом, нам всем будет очень его не хватать, - поделилась своим горем знакомая шеф-повара.

Редакция «Комсомольской правды – Уфа» приносит свои соболезнования родственникам Салима Товарова.