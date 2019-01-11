В эту субботу в Башкирию придет мощный циклон

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-11T09:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 12 января, на территорию Башкирии придет циклон, который принесет в республику снегопады.

По данным Башгидромета, погоду в первой половине января в регионе определял сибирский антициклон – поэтому начало января выдалось бесснежным. Однако уже с этой субботу ситуация кардинально поменяется. Республику ждут сильные снегопады. Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут стать причиной опасной ситуации на дорогах. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Однако есть в «снежной» новости и положительная часть. Температура воздуха на территории республики поднимется до -3 градусов.