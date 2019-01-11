2019-01-11T09:17:21+03:00
Общество

В эту субботу в Башкирию придет мощный циклон

Погода ухудшится уже завтра
Рустем АХУНОВ
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В Башкирию придут снегопады и потеплениеВ Башкирию придут снегопады и потепление
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В субботу, 12 января, на территорию Башкирии придет циклон, который принесет в республику снегопады.

По данным Башгидромета, погоду в первой половине января в регионе определял сибирский антициклон – поэтому начало января выдалось бесснежным. Однако уже с этой субботу ситуация кардинально поменяется. Республику ждут сильные снегопады. Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут стать причиной опасной ситуации на дорогах. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Однако есть в «снежной» новости и положительная часть. Температура воздуха на территории республики поднимется до -3 градусов.

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