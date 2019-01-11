В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и «Matiz», пострадала девочка

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:36:13+03:00

В Башкирии столкнулись «Daewoo Matiz» и «Ford Transit»

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10 января на трассе в Абзелиловском районе Башкирии столкнулись пассажирский автобус и «Daewoo Matiz», пострадала 11-летняя девочка и водитель легковушки.

По данным ГИБДД республики, столкновение произошло на 5 километре дороги Красная Башкирии – Покровка. Водитель легковушки двигался со стороны Магнитогорска. По предварительной версии, 52-летний водитель автобуса из Челябинской области не уступил ему дорогу, совершая поворот.

К сожалению, не обошлось без пострадавших – 38-летнего водителя легкового автомобиля и его 11-летнюю дочь доставили в больницу. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.