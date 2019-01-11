Радий Хабиров провел первый в 2019 году «Инвестчас»
Глава республики обсудил создание новых проектов
Радий Хабиров провел первый в этом году «Инвестиционный час»
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10 января Радий Хабиров провел первый в этом году инвестиционный час.
По данным пресс-службы главы республики, Радий Хабиров обсудил с коллегами и подчиненными создание в Башкирии четырех новых инвестиционных проектов.
Первый из них направлен на реализацию новой сельскохозяйственной программы по созданию, переработке и сбыту сырья. Помимо этого Хабиров обсудил возможность создания в Стерлитмаке нового лифтового производства, строительство складов в уфимской Шакше и развитие компании «Региональной фонд».
Подобные встречи Радий Хабиров проводит с членами правительства и потенциальными инвесторами на регулярной основе.