2019-01-11T07:20:54+03:00
Общество

Ульфату Мустафину коммунальщики не дали проехать по улице Коммунистической

Сити-менеджер положительно оценил их работу
Эльвина АПАРИНА
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На оперативном совещании мэр Уфы Ульфат Мустафин завел тему о работе коммунальщиков. Он высоко оценил их работу в праздничные дни и поделился забавной историей о том, что не смог проехать по центру города в один из дней каникул, сообщает портал «UfaCityNews.ru». Оказалось, что на центральных улицах кипела работа - город очищали от снега.

- Еду по Чернышевского, поворачиваю на Мустая Карима, чтобы выехать на Коммунистическую… Работают, стараются, даже проехать не дают, - сказал сити-менеджер.

По окончанию оперативки он поблагодарил их и их начальство за работу.

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