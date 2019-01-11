Ульфату Мустафину коммунальщики не дали проехать по улице Коммунистической

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На оперативном совещании мэр Уфы Ульфат Мустафин завел тему о работе коммунальщиков. Он высоко оценил их работу в праздничные дни и поделился забавной историей о том, что не смог проехать по центру города в один из дней каникул, сообщает портал «UfaCityNews.ru». Оказалось, что на центральных улицах кипела работа - город очищали от снега.

- Еду по Чернышевского, поворачиваю на Мустая Карима, чтобы выехать на Коммунистическую… Работают, стараются, даже проехать не дают, - сказал сити-менеджер.

По окончанию оперативки он поблагодарил их и их начальство за работу.