Башкирия получит почти пять млрд рублей на здравоохранение
В рамках национального проекта «Здравоохранение» Башкирия получит почти пять миллиардов рублей. Всего в течение шести лет на программу будет выделено 16,5 миллиардов, сообщает «Башинформ» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.
Выделенные средства будут потрачены на борьбу с онкологией и инфарктом. Часть денег уйдет на строительство детских поликлиник. Не забудут и о сельских жителях – на новые фельдшерско-акушерские пункты выделят 260 миллионов.
Пока в планах открыть детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях на 300 и 200 посещений в смену.
В Уфе также завершат реконструкцию поликлиники и хирургического корпуса Республиканской детской клинической больницы.