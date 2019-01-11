2019-01-11T06:51:10+03:00
Здоровье

Башкирия получит почти пять млрд рублей на здравоохранение

На эти деньги построят поликлиники и ФАПы
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» Башкирия получит почти пять миллиардов рублей. Всего в течение шести лет на программу будет выделено 16,5 миллиардов, сообщает «Башинформ» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Выделенные средства будут потрачены на борьбу с онкологией и инфарктом. Часть денег уйдет на строительство детских поликлиник. Не забудут и о сельских жителях – на новые фельдшерско-акушерские пункты выделят 260 миллионов.

Пока в планах открыть детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях на 300 и 200 посещений в смену.

В Уфе также завершат реконструкцию поликлиники и хирургического корпуса Республиканской детской клинической больницы.

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