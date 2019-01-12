2019-01-12T17:54:53+03:00
Общество

Первоклассница из Уфы продала все свои игрушки, чтобы помочь больной раком маме

Ученики центра детского творчества устроили благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги на лечение Эльвиры Гималетдиновой
Яна Базекина
Поделиться:
Яркие глиняные хрюшки - символы нового года - пользовались огромным успехом на ярмаркеЯркие глиняные хрюшки - символы нового года - пользовались огромным успехом на ярмарке
Изменить размер текста:

В Уфе ученики Центра детского творчества откликнулись на беду одной из воспитанниц, чья мама заболела лейкозом. Поскольку денег на лечение катастрофически в семье не хватало, маленькая Самира принесла из дома все свои игрушки и поделки, чтобы выручить хоть копеечку для помощи маме.

Дети решили организовать благотворительную ярмарку, на которой продавали поделки из полимерной глины, а вырученные средства отдать пожертвовать на лечение тяжелобольной женщины. Яркие фигурки, вылепленные детскими руками, пользовались большим спросом, и вскоре были распроданы.

- Спасибо большое всем организаторам такого замечательного праздника.Спасибо за поддержку. Сумма набралась 11 000 руб.Пусть Всевышний всем даст здоровья,счастья,веры,и любви, - поблагодарила всех участников Эльвира лично.

Напомним, что 32-летняя Эльвира Гималетлинова уже четвертый месяц борется с лейкозом. Молодая мать двоих детей сначала жаловалась на кровотечения и беспричинные синяки, но результаты пункции костного мозга все расставили по своим местам. Сейчас женщина проходит курс химиотерапии, но врачи предупреждают, что, скорее всего, понадобится дорогостоящая трансплантация костного мозга в московской клинике. Приблизительная стоимость дорогостоящей процедуры – шесть миллионов рублей.

Спасением от лейкоза для Эльвиры может стать пересадка костного мозга

Спасением от лейкоза для Эльвиры может стать пересадка костного мозга

Если вы хотите помочь молодой матери победить грозное заболевание и увидеть, как подрастают ее дети, просьба обратиться по телефону 8(927)234-44-39 (банковская карта привязана к номеру телефона.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кадровые перестановки в Башкирии продолжаются: госкомитет по мониторингу возглавил Денис Булатов
На следующей неделе в Советском районе Уфы отключат холодную воду
В Башкирии на очистку федеральных трасс вышли 150 единиц техники
Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 13 января
Радий Хабиров подшутил над мэром Уфы из-за разбушевавшейся стихии
Голкипер ФК «Уфа» Георги Шелия перешел в «Тамбов»
МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
В массовой аварии на трассе под Уфой пострадали два человека
Житель Башкирии ударил знакомого ножом и пошел домой
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В Москве задержали жителя Башкирии, гулявшего по подземному туннелю у Дома правительства
В Уфе покажут фильм про Рудольфа Нуреева
Куда сходить в Уфе 12 января
Житель Башкирии обокрал собственных гостей
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сочи»
На выходных в Уфе пройдут мясные ярмарки
Земфира и Юрий Шевчук могут выступить на опен-эйре Уфе
«БашРТС» открыли новый офис в Уфе из-за большого количества обращений
Окровавленный голый мужчина напугал прохожих в центре Уфы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение