Первоклассница из Уфы продала все свои игрушки, чтобы помочь больной раком маме

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-12T17:54:53+03:00

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В Уфе ученики Центра детского творчества откликнулись на беду одной из воспитанниц, чья мама заболела лейкозом. Поскольку денег на лечение катастрофически в семье не хватало, маленькая Самира принесла из дома все свои игрушки и поделки, чтобы выручить хоть копеечку для помощи маме.

Дети решили организовать благотворительную ярмарку, на которой продавали поделки из полимерной глины, а вырученные средства отдать пожертвовать на лечение тяжелобольной женщины. Яркие фигурки, вылепленные детскими руками, пользовались большим спросом, и вскоре были распроданы.

- Спасибо большое всем организаторам такого замечательного праздника.Спасибо за поддержку. Сумма набралась 11 000 руб.Пусть Всевышний всем даст здоровья,счастья,веры,и любви, - поблагодарила всех участников Эльвира лично.

Напомним, что 32-летняя Эльвира Гималетлинова уже четвертый месяц борется с лейкозом. Молодая мать двоих детей сначала жаловалась на кровотечения и беспричинные синяки, но результаты пункции костного мозга все расставили по своим местам. Сейчас женщина проходит курс химиотерапии, но врачи предупреждают, что, скорее всего, понадобится дорогостоящая трансплантация костного мозга в московской клинике. Приблизительная стоимость дорогостоящей процедуры – шесть миллионов рублей.

Спасением от лейкоза для Эльвиры может стать пересадка костного мозга

Если вы хотите помочь молодой матери победить грозное заболевание и увидеть, как подрастают ее дети, просьба обратиться по телефону 8(927)234-44-39 (банковская карта привязана к номеру телефона.)